Lavoro nero e carenze strutturali | la polizia chiude una parte del ristorante

Durante l’ultimo fine settimana, gli agenti della polizia di Stato di Caserta hanno svolto controlli nel centro di Aversa, concentrandosi sui luoghi frequentati dalla movida. Tra le operazioni, è stata chiusa una parte di un ristorante a causa di irregolarità legate al lavoro nero e a carenze strutturali. I controlli sono stati effettuati nell’ambito di un servizio straordinario volto a verificare il rispetto delle norme di legge nelle attività commerciali della zona.

Luoghi della movida sottoposti a controlli da parte della polizia di Stato di Caserta. Nel corso dell’ultimo fine settimana gli agenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino di Aversa. L’operazione rientra nell’ambito di un’attività programmata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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