Il problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro sta crescendo, secondo quanto affermato da un rappresentante del settore. L'intervento si concentra su iniziative di formazione e investimenti mirati a ridurre questa discrepanza. L'argomento è stato affrontato in un incontro a Capri, dove si è discusso di strategie per rendere più efficace il collegamento tra le competenze richieste dal mercato e quelle disponibili. La questione riguarda diversi settori e coinvolge vari attori dell'economia locale.

Capri (Na), 16 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Oggi il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è sempre più importante. Con la nuova rivoluzione industriale dell'Ai si sta notando sempre più quello che è un gap tra la domanda e l'offerta di lavoro. Per ridurre questo gap va fatta tanta formazione, investimenti sia nella fase scolastica e universitaria ma anche dopo in azienda durante l'attività lavorativa, con attivitòò di reskilling e upskilling". Così, con Adnkronos, Davide Ferraro, amministratore delegato di WinTime, a margine del suo intervento a Capri Talks, il format ideato da Spin Factor nell'isola campana. Secondo Ferraro i giovani "rappresentano la risorsa strategica dell'economia, e quindi anche del nostro Paese, è necessario avvicinarli sempre più al mondo del lavoro perchè stiamo assistendo sempre più a un allontamento da esso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro: Ferraro (WinTime), 'formazione e investimenti per ridurre mismatch domanda-offerta'

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