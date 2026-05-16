Aurelia al via i lavori sul cavalcavia di Santa Marinella | cantiere fino a settembre

A partire dalla prossima settimana, i veicoli che percorrono la strada statale 1 Aurelia nel tratto di Santa Marinella dovranno fare i conti con un cantiere in corso. Il lavoro riguarda il consolidamento di un cavalcavia ferroviario situato lungo questa arteria stradale. I lavori sono previsti per durare fino a settembre, coinvolgendo quindi diversi mesi di intervento. La circolazione potrebbe subire modifiche o rallentamenti durante il periodo di attività.

Dalla prossima settimana la strada statale 1 Aurelia, nel tratto che attraversa Santa Marinella, sarà interessata da un cantiere per il consolidamento di un cavalcavia ferroviario. I lavori prenderanno il via lunedì 18 maggio 2026 e andranno avanti fino a settembre dello stesso anno.L'intervento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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