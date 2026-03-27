Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, la A4 Milano Brescia e la A52 Tangenziale Nord di Milano saranno chiuse al traffico. Dalle 21 alle 5, sarà interdetta l’entrata di Monza sulla A4 e l’uscita di Baranzate sulla A52, per permettere interventi di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Sono previste vie alternative per i veicoli interessati.

Notte di chiusura in arrivo sulla A4 Milano Brescia e la A52 Tangenziale Nord di Milano. Tra le 21 di lunedì 30 e le 5 di martedì 31 marzo, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza sarà chiusa l’entrata di Monza della A4 e l’uscita di Baranzate sulla A52. Nello specifico sulla A4 Milano-Brescia sarà chiusa la stazione di Monza, in entrata verso Brescia. Mentre sulla A52 Tangenziale nord di Milano sarà chiusa l'uscita di Baranzate, per chi proviene da Rho. Per chi dovrà usare la stazione di Monza sulla A4, è consigliato di entrare alla stazione di Agrate o allo svincolo di Sesto San Giovanni. Per chi invece dovrà uscire a Baranzate sulla A52, è consigliato uscire allo svincolo di Bollate Novate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Chiusure in arrivo sulla A4 e la Tangenziale Nord: le vie alternative

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