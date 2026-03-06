Chiude un tratto della A4 per lavori | le vie alternative

Stamattina è stato annunciato che un tratto della A4 tra Cormano e Monza, in direzione Brescia, sarà chiuso durante le ore notturne per lavori di pavimentazione. La chiusura interesserà anche alcuni svincoli e aree di servizio lungo il percorso. Sono state indicate le vie alternative per i veicoli che dovranno deviare, ma non sono state fornite altre specifiche sulle tempistiche.

Nuove chiusure notturne sulla A4 Milano-Brescia. Ad essere interessato il tratto Cormano-Monza verso Brescia per consentire lavori di pavimentazione, verranno coinvolti svincoli e aree di servizio. Ecco quando avverranno e le vie alternative. Alle 21 di lunedì 9 marzo e fino alle 5 di martedì 10 sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia. Lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino così come l’area di servizio Lambro Sud dalle 20 alle 5. Tenendo conto che per attività di ripristino del cavalcavia sarà chiuso in entrata anche lo svincolo di Sesto San Giovanni, queste sono le opzioni consigliate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Proseguono i lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno: chiude per 5 mesi l’incrocio tra le vie Majorana e Graziano Imperatore.Milano, 20 gennaio 2026 – I lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno proseguono ma con un cambio di cantiere che è compreso nel secondo tratto del...

In A4 chiude per una notte il tratto tra Dalmine e Capriate in direzione MilanoLa chiusura, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia, sarà effettiva dalle 22 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 dicembre...

Altri aggiornamenti su Chiude un tratto della A4 per lavori le....

Temi più discussi: Lavori di riqualificazione delle barriere anti-rumore: chiude un tratto della A13; Valperga, tre giorni di stop sulla Provinciale 13: chiude un tratto della strada di Front; Verona Est: chiude per due mesi un tratto di via Pontara Sandri; Imprevisto durante lavori a Bellaria Igea Marina. Chiude un tratto di via Jonio.

Martedì chiude un tratto dell’autostrada Catania-SiracusaMartedì 10 marzo, dalle 9 alle 18, verrà chiuso al traffico il tratto dell’autostrada Catania-Siracusa compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nord (fra i km 25,142 e 0,100) ... siracusanews.it

Mercoledì 25 febbraio chiude un tratto della ciclabile di Rivabella per l’abbattimento di un alberoPer permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di abbattimento, sarà precluso il passaggio il 25 febbraio ... lecconotizie.com

Giovani per l'Appennino: la bottega che non chiude mai e i cosmetici fatti con le mele. Fondazione Edoardo Garrone ha premiato con 60 mila euro le idee di 3 giovani molisani per rivitalizzare le aree interne, progetti che applicano le nuove tecnologie alla tradi - facebook.com facebook

#Berrettini apre. Alle 20 con Zverev. #Sinner chiude lo Stadium 1. Alle 3!! Alle 20 anche #Cobolli sullo Stadium 6 con Kecmanovic. #Musetti vs Fucsovics, 2° match dalle 20. #Paolini vs Potapova, 3° match dalle 20. Azzurri a qualsiasi ora. Della sera. Ma sopratt x.com