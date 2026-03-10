Sora cantieri per l' ammodernamento dell' acquedotto | il 10 marzo scatta la sospensione idrica

Il comune di Sora sarà interessato da una sospensione temporanea del servizio idrico martedì 10 marzo 2026, a causa di lavori di ammodernamento dell'acquedotto. Acea Ato 5 ha annunciato che durante questa giornata verranno effettuati interventi sui cantieri dedicati alla riqualificazione della rete idrica provinciale. La sospensione riguarda l'intero territorio comunale e durerà per tutta la giornata.

Prosegue il piano di riqualificazione strutturale della rete idrica provinciale. Acea Ato 5 ha comunicato una nuova sospensione temporanea del servizio idrico che interesserà il comune di Sora nella giornata di martedì 10 marzo 2026. L'interruzione dell'erogazione si rende strettamente necessaria per consentire l'avanzamento dei cantieri legati al progetto di "riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione" (codice M2C4-I4.2146) all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5. Si tratta di interventi strutturali cruciali, volti ad ammodernare l'infrastruttura idrica cittadina.