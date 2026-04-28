Rete idrica | concluso un delicato intervento sull’acquedotto dei Mille

A Pisa, nei giorni scorsi, è stato completato un intervento sulla condotta del Mille, l’acquedotto che fornisce l’acqua alla città. L’intervento ha riguardato la rete idrica locale e si è concluso senza causare disservizi evidenti. La manutenzione è stata realizzata per garantire la continuità dell’approvvigionamento e migliorare la stabilità dell’infrastruttura. La città non ha registrato interruzioni o problemi di approvvigionamento durante i lavori.

Pisa, 28 aprile 2026 – Pisa non se n’è accorta, ma nei giorni scorsi si è concluso un delicato intervento sulla condotta del Mille, l’infrastruttura che garantisce l’approvvigionamento idrico alla città della Torre. Un lavoro progettato dai tecnici di Acque, iniziato in officina, poi sviluppato sul campo e portato a termine senza sospendere l’erogazione idrica. Tutto nasce da una perdita verificatasi su uno dei tratti più sensibili del Mille, già interessato da un intervento nell’aprile 2020, in pieno periodo Covid: quello situato a San Martino a Ulmiano, nel comune di San Giuliano Terme, dove la tubazione emerge dal terreno per attraversare due corsi d’acqua prima di proseguire il suo percorso interrato verso Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rete idrica: concluso un delicato intervento sull’acquedotto dei Mille Notizie correlate Crisi idrica: piano d’urgenza concluso, la rete torna in funzioneL’emergenza idrica che ha colpito diverse zone del territorio servito da Aca sta lasciando il posto a una fase di normalizzazione, dopo giorni di... Acquedotto del Vallone. Proseguono gli interventi per estendere la rete idricaProseguono i lavori per l’estensione della rete idrica nell’area produttiva del Vallone. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Riqualificati 5 chilometri di rete idrica; Emergenza idrica a Piscopio, riparato il guasto che ha mandato in crisi la rete di distribuzione · ilvibonese.it; Rinnovato l’acquedotto di Monfalcone: conclusi i lavori PNRR sulla rete idrica; Perdita sulla maxi condotta del Mille, Pisa rischia di restare a secco: pericolo scampato. Rete idrica: concluso un delicato intervento sull’acquedotto dei MilleRisolta nei giorni scorsi una criticità sull’infrastruttura che rifornisce Pisa: garantita l’erogazione grazie a una soluzione tecnica innovativa degli operai di Acque ... lanazione.it Riqualificati 5 chilometri di rete idricaNei giorni scorsi, Hera ha concluso l’intervento di restyling della rete idrica di Castel Guelfo. Un piano che ... ilrestodelcarlino.it Colleferro senz'acqua https://canaledieci.it/2026/04/28/colleferro-senzacqua-quasi-per-un-giorno-intero-a-causa-lavori-di-manutenzione-sulla-rete-idrica/ - facebook.com facebook