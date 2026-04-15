Nuove lettere dal carcere di Opera i detenuti chiedono le dimissioni del Garante Pagano | Violenze ignorate

Sono arrivate nuove lettere dal carcere di Opera in cui alcuni detenuti segnalano presunti abusi e chiedono le dimissioni del Garante. I messaggi, inviati dai detenuti, contestano l’operato del rappresentante istituzionale e accusano di violenze ignorate. La vicenda si aggiunge alle denunce già emerse in passato, con richieste di cambiamento che si fanno sempre più insistenti all’interno della struttura.

Fanpage.it ha ricevuto nuove lettere dal carcere di Opera nelle quali si denunciano nuovi presunti abusi e si contesta l'operato del Garante di cui si chiedono le dimissioni. I detenuti chiedono trasparenza, prove e interventi immediati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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