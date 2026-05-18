Lavori in corso la biblioteca chiude al pubblico per una settimana | i dettagli

Da lunedì 18 a venerdì 22, la Biblioteca comunale ‘Anne Frank’, situata all’interno della Torre Estense, sarà chiusa al pubblico a causa di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti nel complesso Torre Estense e nelle ex Botteghe. La chiusura riguarda l’intera settimana e si rende necessaria per permettere gli interventi di manutenzione in corso. Durante questo periodo, il pubblico non potrà accedere ai servizi offerti dalla biblioteca fino alla riapertura prevista per il giorno 23.

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Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento degli impianti attualmente in corso nel complesso Torre Estense ed Ex Botteghe, da lunedì 18 a venerdì 22 la Biblioteca comunale ‘Anne Frank’ (ubicata all’interno della Torre Estense) resterà chiusa al pubblico.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Built a 7-Layer AI System That Gave Me Back 4 Months of Work Sullo stesso argomento Lavori in corso, un tratto di via Gropallo chiude per alcuni mesiA partire dalle ore 21 di lunedì 18 maggio, nel tratto di via Gropallo compreso tra via Felice Romani e via di Montesano, scatterà il divieto di... Bollate, al via i lavori per la nuova bibliotecaAssegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,… Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta... Lavori in corso, la biblioteca chiude al pubblico per una settimana: i dettagli x.com Lavori in corso Moncalieri, allarme code per il restringimento a una corsia: in Comune presentato question time urgenteRestringimento annunciato, disagi prevedibili. Via ai primi lavori in corso Moncalieri, tra i più trafficanti della città, e gli automobilisti torinesi ringraziano in coda a colpi di clacson. Via al c ... torinotoday.it Manutenzione straordinaria della viabilità, lavori in corso in tutte le principali aree del territorio comunaleArezzo, 27 ottobre 2025 – Manutenzione straordinaria della viabilità, lavori in corso in tutte le principali aree del territorio comunale, l'assessore Casi: Interventi significativi su quasi tutte le ... lanazione.it