bollate al via i lavori per la nuova biblioteca

A Bollate, mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 18, si terrà la presentazione del progetto di ampliamento della Biblioteca comunale. L'iniziativa sarà illustrata dal Sindaco e dall'Assessora alla Cultura e Pace durante un evento pubblico. La cerimonia si svolgerà presso il municipio, dove verranno condivisi i dettagli relativi ai lavori di ristrutturazione e ampliamento della struttura.

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