Lavori in corso un tratto di via Gropallo chiude per alcuni mesi
Da lunedì 18 maggio alle 21, un tratto di via Gropallo sarà chiuso al traffico veicolare tra via Felice Romani e via di Montesano. La restrizione durerà alcuni mesi e riguarda principalmente il divieto di transito, con alcune eccezioni previste. La zona interessata sarà interessata da lavori in corso e il provvedimento resterà in vigore fino a nuovo avviso. La chiusura riguarda solo il traffico veicolare, mentre le aree pedonali resteranno aperte.
A partire dalle ore 21 di lunedì 18 maggio, nel tratto di via Gropallo compreso tra via Felice Romani e via di Montesano, scatterà il divieto di transito veicolare (salvo alcune eccezioni).Le nuove misure, in vigore fino al 4 settembre, sono funzionali a consentire l’esecuzione delle lavorazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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