Lavori il Parco della Cittadella prende forma | Un ponte tra il passato e il futuro della città

Lunedì 18 maggio, al cantiere del Parco della Cittadella, si è registrata una grande soddisfazione. I lavori per la realizzazione del parco sono in corso e si sta dando forma a una nuova area verde nel cuore della città. La presenza di operai e tecnici testimonia l’avanzamento delle attività, che prevedono la creazione di spazi pubblici destinati ai cittadini. La realizzazione del progetto si inserisce nel percorso di riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione comunale.

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