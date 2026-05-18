Lavori il Parco della Cittadella prende forma | Un ponte tra il passato e il futuro della città
Lunedì 18 maggio, al cantiere del Parco della Cittadella, si è registrata una grande soddisfazione. I lavori per la realizzazione del parco sono in corso e si sta dando forma a una nuova area verde nel cuore della città. La presenza di operai e tecnici testimonia l’avanzamento delle attività, che prevedono la creazione di spazi pubblici destinati ai cittadini. La realizzazione del progetto si inserisce nel percorso di riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione comunale.
Grande soddisfazione ed entusiasmo nella mattina di lunedì 18 maggio al cantiere del Parco della Cittadella. Angelo Ciavarrella, presidente della prima Commissione consiliare permanente che si occupa di urbanistica e lavori pubblici, ha guidato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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