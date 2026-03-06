A Bari prende forma il sogno della ' pineta sul mare' | come sarà il nuovo parco a Torre Carnosa

A Bari si avvia la realizzazione della ‘pineta sul mare’ a Torre Carnosa, considerata dal sindaco il lotto principale del progetto Costa Sud. Questa mattina, a Palazzo della Città, sono stati consegnati ufficialmente i lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Flora Napoli Srl e De Marco Srl, segnando l’inizio di una trasformazione che coinvolge il parco e la zona circostante.

L'area di 120mila metri quadri, presente sul lungomare sud verso San Giorgio, sarà completamente riqualificata nell'ambito del progetto 'Costa Sud' Il sindaco di Bari, Vito Leccese, lo ha definito il lotto più importante del progetto Costa Sud. La trasformazione di Torre Carnosa, avviata questa mattina a Palazzo della Città, con la consegna ufficiale dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Flora Napoli Srl De Marco Srl, porterà alla realizzazione di una grande pineta sul lungomare di Bari. Il progetto prevede la riqualificazione naturalistica della fascia litoranea, con nuove piantumazioni e una rete di percorsi ciclopedonali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Ruspe in azione a Torre Carnosa: l'area diventerà il 'giardino sul mare' di Costa Sud

Andreas Muller e Veronica Peparini: il sogno della nuova casa prende formaAndreas Muller e Veronica Peparini stanno realizzando il loro sogno: una casa che riflette il loro amore e le loro aspirazioni familiari.

Tutti gli aggiornamenti su Torre Carnosa.

Temi più discussi: Bari, ruspe in azione a Torre Carnosa: l'area diventerà il 'giardino sul mare' di Costa Sud; Bari, per curare non solo farmaci: nei reparti oncologici arrivano biodanza e sostegno psicologico; Teatro Kismet - GIULIETTA E ROMEO in scena nel weekend: Shakespeare riletto tra danza e teatro dalla Compagnia Eleina D; Parco reticolare di Costa Sud a Bari: il Tar dà ragione al Comune su ricorso per il Lotto 5.

Bari Costa Sud: il 6 marzo la consegna del lotto 3 Parco Costiero Torre Carnosa, in corso le demolizioni di tre immobili propedeutiche all’avvio del cantiereBari Costa Sud: il 6 marzo la consegna del lotto 3 Parco Costiero Torre Carnosa, in corso le demolizioni di tre immobili propedeutiche all’avvio del cantiere ... ilikepuglia.it

Bari, con l'area di Torre Carnosa si completa il mosaico del parco Costasud: approvato progetto definitivoBARI - I lavori inizieranno entro l’estate aggiungendo un altro tassello al mosaico finale, da completare rigorosamente entro il 2026. A Bari si procede verso la realizzazione di Costa Sud, il grande ... lagazzettadelmezzogiorno.it