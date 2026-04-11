Il nuovo ponte prende forma Arrivate le travi della campata

Nella serata di giovedì sono arrivate le prime due grandi travi in acciaio destinate a costituire la struttura portante del nuovo ponte alla foce del Marano. Le travi sono state trasportate e posizionate sul sito di costruzione, segnando un passo importante nell’avanzamento dei lavori. La realizzazione del ponte prosegue con l’obiettivo di completare l’opera nel rispetto delle scadenze previste.

Sono arrivate nella sera di giovedì le prime due grandi travi in acciaio che andranno a costituire l’ossatura del nuovo ponte alla foce del Marano. Dopo la demolizione avvenuta alcune settimane fa con la realizzazione delle nuove fondazioni, stanno arrivando in questi giorni anche le travi. In giornata ne sono attese altre due. Alla fine dovranno essere otto, per garantire il necessario sostegno ai veicoli. Con la posa delle travi sulle fondazioni, prende forma il nuovo ponte e cominciano a concretizzarsi le speranze delle attività commerciali che insistono dall’Alba al Marano, per rivedere viale d’Annunzio aperto per l’estate. I tempi del cantiere, per giungere alla carrabilità del ponte, vengono infatti confermati con l’apertura che avverrà in tempo per l’inizio dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo ponte prende forma. Arrivate le travi della campata Ponte di Valiano, posizionate le traviLe due sponde del Canale Maestro della Chiana, ai piedi del centro abitato di Valiano, sono di nuovo collegate. Stadio Franchi, il cantiere riparte: di nuovo in montaggio le travi della Curva FiesoleDopo lo stop tecnico e le verifiche sul disallineamento riscontrato nei giorni scorsi, il cantiere dello stadio torna a correre. Temi più discussi: Il nuovo ponte prende forma. Arrivate le travi della campata; Il nuovo ponte a Savigliano prende forma, ma continua a dividere invece di unire; La Guarida del Toro conquista Ponte Milvio. Il nuovo ponte prende forma. Arrivate le travi della campataSono arrivate nella sera di giovedì le prime due grandi travi in acciaio che andranno a costituire l’ossatura del nuovo ponte alla foce del Marano. Dopo la demolizione avvenuta alcune settimane fa con ... ilrestodelcarlino.it Il nuovo ponte arriva a Bellariva. Completato l’aggancio. Sprint per le auto a fine maggioPosizionata l’ultima trave, nei prossimi giorni l’opera raggiungerà la sua posizione definitiva. Corsa contro il tempo per anticipare l’apertura al traffico. Giorgio: Lavori senza sosta ... lanazione.it Sono arrivate le nuove offerte Decò! Dal 9 aprile tante occasioni imperdibili su tanti prodotti Scopriamole insieme #infocilento #adv - facebook.com facebook Dal box domande a Cesara: le vostre curiosità sono arrivate fino a lei, e questo è il risultato #GFVIP x.com