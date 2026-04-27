La curva del vento di via dei Frentani chiusa per tre giorni | in corso i lavori di ripristino dopo i danni del maltempo

Il settore Viabilità della Provincia di Chieti ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 2 “Tricalle - Francavilla”, nel territorio comunale di Chieti, dal km 1+500 al km 1+650 (curva del vento) durante le attività lavorative, ovvero dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Calabria: Maltempo, interrotta la ferrovia Cosenza-Catanzaro. Fiumi esondati e danni ai binari, ripristino in corso.Maltempo in Calabria: Interruzione della Ferrovia Cosenza-Catanzaro, Ferrovie della Calabria al Lavoro e Appello alla Collaborazione La linea...

Raffiche di vento e maltempo, in due giorni 647 interventi dei vigili del fuoco in SiciliaSono Palermo, Messina, Catania e Trapani le province maggiormente colpite dall'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta anche sulla...