Ponte alla Vittoria lavori sul tombino | corsia chiusa per tutta la giornata di domenica

Domani, domenica 17 maggio, saranno effettuati lavori di ripristino su Ponte alla Vittoria, all’altezza dell’incrocio con lungarno del Pignone. La manutenzione riguarda un tombino che si trova in stato di dissesto. Durante le operazioni, la corsia sarà chiusa per l’intera giornata, impedendo il transito in quella direzione. La chiusura riguarda esclusivamente la corsia interessata dai lavori. Non sono stati comunicati altri interventi o modifiche temporanee alla viabilità nella zona.

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