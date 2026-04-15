Giallo ammonito rosso espulso nero sospetto | se l' arbitro chiede il permesso di soggiorno

Durante la partita di calcio tra San Fidenzio e Polisportiva San Precario, valida per la Seconda Categoria e disputatasi a Polverara, l’arbitro ha chiesto il permesso di soggiorno. Prima dell’inizio dell’incontro, il direttore di gara ha formulato una richiesta considerata discriminatoria, suscitando reazioni tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e partecipanti, con alcuni commenti sulla natura della richiesta.

Campionato di Seconda Categoria. A Polverara, la locale San Fidenzio ospita la Polisportiva San Precario di Padova. L’arbitro controlla i cartellini degli ospiti e si sofferma su quelli di due ragazzi africani che lo inducono alla richiesta sconcertante: "Voglio vedere i permessi di soggiorno. I documenti potrebbero essere contraffatti". La Polisportiva ha in rosa un altro giocatore extracomunitario, dal doppio passaporto, inglese e slovacco, ma evidentemente il colore chiaro della pelle lo mette al riparo dai sospetti. La puzza di discriminazione è potente. Viene in mente cosa raccontava Lilian Thuram: "Da piccolo, in Francia, mi chiamavano Noiraude, come la mucca nera e stupida dei cartoni animati.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giallo ammonito, rosso espulso, nero sospetto: se l'arbitro chiede il permesso di soggiorno... Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori immigrati. Linciato: “E’ razzismo!”La richiesta è arrivata prima del match, come prassi, durante il controllo dei documenti dei calciatori. Calcio, arbitro chiede il permesso di soggiorno a due giocatori: scoppia la polemicaUn controllo prima del fischio d’inizio ha acceso la polemica nel calcio dilettantistico padovano.