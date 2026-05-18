Lavatrici turche auto cinesi e lo Stato che compra tempo | così l' Italia sta morendo
Negli ultimi mesi, l’Italia ha assistito a diverse vicende che coinvolgono aziende straniere operanti nel paese. Tra queste, la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato più di 1.700 esuberi, mentre in altri settori si sono verificati interventi di aziende cinesi e turche. Questi episodi si inseriscono in un quadro più ampio di decisioni imprenditoriali e di interventi pubblici che, secondo alcuni, mirano a guadagnare tempo senza intervenire direttamente.
Il caso Electrolux - la multinazionale svedese degli elettrodomestici che ha annunciato oltre 1.700 esuberi in Italia - è solo l’ultimo di una lunga serie. Al ministero delle Imprese e del Made in Italy sono attivi 43 tavoli sulle crisi aziendali in essere, che coinvolgono oltre 60mila lavoratori. 🔗 Leggi su Today.it
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