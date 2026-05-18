Lavatrici turche auto cinesi e lo Stato che compra tempo | così l' Italia sta morendo

Negli ultimi mesi, l’Italia ha assistito a diverse vicende che coinvolgono aziende straniere operanti nel paese. Tra queste, la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato più di 1.700 esuberi, mentre in altri settori si sono verificati interventi di aziende cinesi e turche. Questi episodi si inseriscono in un quadro più ampio di decisioni imprenditoriali e di interventi pubblici che, secondo alcuni, mirano a guadagnare tempo senza intervenire direttamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui