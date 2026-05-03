Elon Musk e l' Italia che sta morendo il nuovo allarme del boss di X sui numeri brutali

Elon Musk ha condiviso un messaggio su X in cui ha evidenziato i numeri demografici dell’Italia, descrivendoli come “brutali”. Nel suo post, il CEO di X ha sottolineato come il paese stia affrontando una crisi demografica grave, senza fornire ulteriori dettagli o analisi. La sua comunicazione si concentra sull’andamento della popolazione italiana, suscitando attenzione sui dati relativi alla natalità e alla popolazione residente.

“L’Italia sta morendo e i numeri sono brutali”. Un vero e proprio allarme sul record negativo di nascite nel nostro Paese, ripreso e commentato su X da Elon Musk. Nell’analisi del post rilanciato dal miliardario si parla di un “collasso a lungo termine” che mette in discussione la tenuta stessa dello Stato e di un “segnale d’allarme” per l’intero mondo occidentale. Nel 2025 l’Italia ha registrato 355.000 nascite, il dato più basso da oltre un secolo. "L'Italia sta morendo", l'allarme di Elon Musk Nel 2025 il record negativo di nascite in Italia I dati sul calo delle nascite “L’Italia sta morendo”, l’allarme di Elon Musk È diventato virale in pochi minuti un post su X di un account del mondo Tesla sulla crisi demografica dell’Italia.🔗 Leggi su Virgilio.it

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Elon Musk: l’Italia sta scomparendo. Colpa di chi #shorts

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