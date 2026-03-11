Teatro Sannazaro distrutto Giuli | Lo compra lo Stato

Il teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto da un incendio il 17 febbraio. Oggi, durante un vertice alla Prefettura, il ministro della Cultura ha annunciato che lo Stato acquisterà l’edificio. La decisione è stata comunicata al termine dell’incontro, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’acquisto. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi, mercoledì 11 marzo, al termine di un vertice alla Prefettura di Napoli, ha comunicato che lo Stato acquisterà il teatro Sannazaro, andato a fuoco il 17 febbraio. "Il risultato di questa prima riunione fatta insieme con la proprietà e poi successivamente con i gestori è che iniziamo da subito i lavori" ha detto il ministro della Cultura a margine della riunione con i proprietari del Sannazaro e il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Sulla valutazione della compravendita, Giuli ha spiegato: "Su questo ci sarà una valutazione di congruità ma non ci saranno ostacoli, ve lo posso assicurare.