Un artista trasforma i dischi in tele, creando opere che uniscono musica e pittura in un unico spazio visivo. La serie di quadri di Mattia Consonni si caratterizza per l’uso dei vinili come materiali principali, dando vita a composizioni che evocano il mondo sonoro attraverso forme e colori. Le sue creazioni mostrano come i suoni possano essere tradotti in immagini, mantenendo un legame diretto con l’universo musicale.

Una serie di opere che tengono assieme musica e pittura, quadri in cui i vinili diventano materia prima da plasmare, modellare, integrare nella tela o da fondere con il colore, per dare vita a composizioni astratte che non solo si ispirano a brani musicali italiani e internazionali, dal rock al jazz, dal blues al pop, ma che attraverso la sinergia di colori e materiali esprimono emozioni e messaggi. Creazioni nate dalla mente e dalle mani di un artista brianzolo, originario di Meda, che in questo percorso di ricerca ha saputo unire la grande passione per la musica e per i dischi in vinile con quella per l’arte visiva e plastica. È quanto si potrà scoprire da stasera e al 31 luglio nella mostra dal titolo “ Musica per gli occhi “, una personale del medese Mattia Consonni allestita nello Spazio eventi Manzoni16 di via Manzoni a Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando le canzoni diventano quadri. Il viaggio sonoro di Mattia Consonni

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