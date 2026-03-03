Università laurea honoris causa al presidente Mattarella

Il 10 marzo l’Università di Firenze conferirà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la laurea magistrale honoris causa in 'Politica, istituzioni e mercato'. La cerimonia si svolgerà nel campus dell’ateneo, alla presenza di studenti, docenti e autorità accademiche. Il riconoscimento viene attribuito per il contributo di Mattarella nel campo delle istituzioni pubbliche e della vita politica italiana.