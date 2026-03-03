Università laurea honoris causa al presidente Mattarella
Il 10 marzo l’Università di Firenze conferirà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la laurea magistrale honoris causa in 'Politica, istituzioni e mercato'. La cerimonia si svolgerà nel campus dell’ateneo, alla presenza di studenti, docenti e autorità accademiche. Il riconoscimento viene attribuito per il contributo di Mattarella nel campo delle istituzioni pubbliche e della vita politica italiana.
Il 10 marzo l'Università di Firenze conferirà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la laurea magistrale honoris causa in 'Politica, istituzioni e mercato'. La cerimonia si terrà, alla presenza del capo dello Stato, al teatro del Maggio Musicale Fiorentino in occasione del 150esimo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
All’Università Pegaso Laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina Malti“Riconoscere il valore della ricerca della professoressa Malti significa attribuire centralità alla persona nei processi educativi – ha dichiarato...
Università Pegaso - Laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina Malti: "L'educazione è un atto di cura"Milano, 12 dicembre 2025 – Oggi, l'Università Pegaso, ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina Malti, psicologa...
