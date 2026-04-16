La cantante cubano-messicana ha condiviso sui social una serie di foto scattate durante un soggiorno in una località tropicale. Nei post, si vede mentre si rilassa su spiagge di sabbia bianca, con il volto e i capelli lasciati al naturale. La pubblicazione evidenzia un momento di pausa e serenità, senza dettagli su ulteriori attività o progetti futuri.

La cantante cubano-messicana Camila Cabello sta catturando l’attenzione globale attraverso una serie di scatti pubblicati sui social, documentando un periodo di totale relax in una località tropicale. La protagonista, che ha recentemente ottenuto la cittadinanza statunitense, ha condiviso con i suoi milioni di follower immagini che ritraggono momenti di svago tra spiagge e attività acquatiche. Attraverso un carosello fotografico intitolato Tranquilo Bobby, tranquillo, l’artista ha mostrato diverse sfumature della sua vacanza, accompagnate da icone di palme, pesci e conchiglie. In uno degli scatti, la performer appare appoggiata a una palma indossando un outfit rosso dal design minimalista che mette in risalto la sua figura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camila Cabello: tra relax tropicale e il ritorno ai capelli naturali

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