Buon compleanno Rita Rusic Marina Massironi Laura Pausini

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse figure pubbliche e personalità note. Tra queste ci sono artista, cantanti, attori, politici e imprenditori. Alcuni di loro sono nati negli ultimi anni, altri decenni fa, e hanno avuto ruoli diversi nel mondo dello spettacolo, della politica e dell’economia. La giornata coinvolge persone con carriere che spaziano dalla musica alla politica, passando per il giornalismo e l’imprenditoria. Diversi di loro sono stati protagonisti di eventi pubblici e riconoscimenti nel corso degli anni.

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Poi, compiono gli anni: Piergiorgio Silvestrin, imprenditore, stilista; Daniele Manca, politico; Oscar Girardi, ex arbitro di calcio; Marco Ligabue, cantautore, chitarrista; Cristiano di Loreto, ex calciatore; Lorenzo Garzella, regista, sceneggiatore, produttore; Cuba Cabbal (Andrea Martelli), rapper; Alessandra Pescosta, snowboarder; Marco Bonafaccia, attore; J.C. Cinel, cantautore; Giorgio Corona, calciatore; Giuliano Pasini, scrittore; Laura Pausini, cantante, cantautrice, conduttrice tv; Alessandro Farina, ex pallavolista; Dolcenera (Emanuela Trane), cantautrice; Teresita Bramante, skeletonista, sollevatrice, ex bobbista; Roberto Cocco,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Rita Rusic, Marina Massironi, Laura Pausini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buon compleanno Gianni Bella, Rita Forte, Giuseppina ManaresiBuon compleanno Giuseppina Manaresi, Rita Forte, Gianni Bella, Michael Caine, Gennaro Acquaviva, Luigi La Monica, Billy Crystal, Graziano Rossi,... Buon compleanno Paolo Negro, Giampiero Mughini, Rita GhediniBuon compleanno Tiziana Parenti, Giampiero Mughini, Margherita II di Danimarca, Corrado Orrico, Francesco Rais, Roberto Poggiali, Alfredo Vito,... Rita Rusic con la sorella a Verissimo, chi è Lierka Rusic: dal campo profughi alla carriera da produttriceNata a Parenzo, in Croazia, Lierka è la sorella di Rita Rusic. Legatissime nella vita così come nel lavoro, le due hanno fondato insieme, dopo la separazione di Rita da Vittorio Cecchi Gori la The ... ilmessaggero.it VITTORIO CECCHI GORI, EX MARITO RITA RUSIC/ È stato molto geloso con me e…Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico, è l'ex marito di Rita Rusic. La coppia, insieme dal 1983 al 2000, ha avuto due figli: Mario e Vittoria. I rapporti sono buoni, abbiamo festeggiato il ... ilsussidiario.net