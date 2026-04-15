Laura Pirovano | Federica Brignone mi ha fatto vedere le lastre prima delle Olimpiadi È stata eroica

Laura Pirovano ha recentemente vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, ottenendo un successo che attendeva da tempo. Prima delle Olimpiadi di marzo 2026, ha condiviso di aver mostrato le lastre mediche a Federica Brignone, che ha definito “eroica” quella scena. La stagione di Pirovano si è conclusa con una vittoria che ha sancito il suo talento nel circuito di specialità.

Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di specialità in discesa libera in uno straordinario marzo 2026 dove finalmente ha conquistato il meritato successo tanto atteso e inseguito. E racconta la sua avventura in esclusiva a Fanpage.it, tra retroscena e il rapporto con Brignone e Goggia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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