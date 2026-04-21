Federica Brignone a Belve salta l'intervista già registrata | Non andrà in onda per scelta editoriale

Federica Brignone ha deciso di non partecipare alla trasmissione televisiva Belve, saltando l’intervista già registrata. La produzione ha poi deciso di non trasmettere l’intervista, ritenendola non adatta alla programmazione per motivi di policy editoriale. Fanpage ha appreso che la scelta di non mandare in onda l’intervista è stata presa dopo che alcune parti del colloquio sono state considerate poco interessanti.

Fanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell'incontro di Fagnani a Brignone. L'intervista della sciatrice a Belve non avrebbe soddisfatto le parti: "È stata particolarmente noiosa".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sofia Goggia e l’intervista virale: “Vabbè, complimenti a Federica”. Com’è il rapporto con BrignoneCosa ha detto la campionessa bergamasca che ha chiuso al 10° posto, a 25 centesimi dall'argento? Il complimento a Brignone è sincero ma arriva in un... L’incredibile emozione di Federica Brignone, incredula: “All’arrivo sentivo solamente delle urla”Federica Brignone ha ammesso di aver sorpreso anche se stessa dopo l'oro anche nel gigante: "Sinceramente non capisco ancora nulla, all'arrivo... Altri aggiornamenti Si parla di: Brignone atleta dell'anno per acclamazione: 'Non so come ho fatto'. Federica Brignone a Belve, salta l’intervista già registrata: Non andrà in onda per scelta editorialeFanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell’incontro di Fagnani a Brignone. L’intervista della sciatrice a Belve non avrebbe soddisfatto le parti: È stata particolarmente noiosa. fanpage.it Federica Brignone, chi è: figlia d’arte, gli esordi nello sci da bambina | Due ori dopo l’infortunio!Federica Brignone, chi è: la carriera e il rientro in campo dopo il terribile infortunio dello scorso aprile. A Milano-Cortina ha vinto due ori ... ilsussidiario.net