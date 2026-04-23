Musica | a Novara il concerto acustico omaggio a Renato Zero

Da novaratoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara si tiene un concerto acustico dedicato a Renato Zero, senza scenografie elaborate o costumi appariscenti. L’evento si concentra sull’esecuzione di brani attraverso la voce e il pianoforte, offrendo un tributo semplice e diretto all’artista. La scelta è quella di valorizzare solo gli elementi fondamentali: la musica e i testi di Renato Zero, senza elementi visivi o effetti speciali.

Niente maschere, piume o travestimenti scenografici. Soltanto la voce e il pianoforte per restituire l'essenza dei testi di Renato Zero. Venerdì 24 aprile, alle 21, lo spazio di Viaoxiliaquattr0 ospita il concerto degli AnimaZero, un progetto musicale che punta a valorizzare il lato più intimo e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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