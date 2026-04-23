Musica | a Novara il concerto acustico omaggio a Renato Zero

A Novara si tiene un concerto acustico dedicato a Renato Zero, senza scenografie elaborate o costumi appariscenti. L’evento si concentra sull’esecuzione di brani attraverso la voce e il pianoforte, offrendo un tributo semplice e diretto all’artista. La scelta è quella di valorizzare solo gli elementi fondamentali: la musica e i testi di Renato Zero, senza elementi visivi o effetti speciali.

Niente maschere, piume o travestimenti scenografici. Soltanto la voce e il pianoforte per restituire l'essenza dei testi di Renato Zero. Venerdì 24 aprile, alle 21, lo spazio di Viaoxiliaquattr0 ospita il concerto degli AnimaZero, un progetto musicale che punta a valorizzare il lato più intimo e.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Musica: a Novara concerto omaggio a Claudio Baglioni Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ecco la prima delle quattro serate di Renato Zero a Messina, curiosità e scaletta; Renato Zero, Rigoletto e Vinile Day: cosa fare nel weekend a Messina. Renato Zero commuove il pubblico con l’omaggio a Enrica BonaccortiRenato Zero omaggia Enrica Bonaccorti in concerto a Bari Il cantautore romano Renato Zero ha interrotto il concerto del tour 'L'Ora Zero' a Bari, in P ... assodigitale.it Renato Zero, il tributo a due grandi brani della musica mondialeIl tributo di Renato Zero a due grandi brani. Non smette di stupire il cantante romano con il suo omaggio ai grandi miti della musica worldwide che, dopo Elton John, Bob Marley e Louis Armstrong, ... repubblica.it Addio a Biagio De Giovanni saggio e malinconico filosofo della sinistra raziocinante. Era fiero di essere cugino di Renato Zero, quanti meeting, quante idee, quante battaglie. Rest in Peace Maestro. x.com Un viaggio nella musica di Renato Zero con i Sotto Zero Cover - Tributo a Renato Zero! - facebook.com facebook