Il latte umano donato viene utilizzato principalmente per alimentare neonati prematuri o in condizioni di salute delicate. Questa pratica permette di fornire un nutrimento essenziale ai piccoli più fragili, spesso in strutture ospedaliere specializzate. La donazione di latte viene raccolta e distribuita in modo organizzato, assicurando che venga destinata a chi ne ha bisogno. La sua importanza si manifesta soprattutto in situazioni di emergenza o di mancanza di latte materno proveniente dalla madre biologica.

Il latte umano rappresenta per i neonati un alimento insostituibile, soprattutto per i prematuri o per quelli che versano in condizioni cliniche complesse. È per questo che le Banche del latte umano – dove l’alimento donato da mamme donatrici viene raccolto, trattato e conservato – costituiscono un presidio fondamentale. La Giornata mondiale della donazione del latte umano. Alla vigilia del 19 maggio – la Giornata mondiale della donazione del latte umano – Aiblud e Sin, l’Associazione italiana banche del latte umano e la Società italiana di neonatologia, ricordano l’importanza di un gesto dal grande valore sanitario, sociale ed etico. “La donazione di latte materno è un gesto semplice ma di straordinaria efficacia, capace di generare benefici a livello biologico, psicologico e sociale”, fa notare Guido Moro, presidente di Aiblud. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Latte umano donato, un gesto generoso che salva i neonati più fragili

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