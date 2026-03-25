A Palermo, una rete di mamme si organizza per donare latte materno ai neonati prematuri. La Banca del latte umano permette alle madri di contribuire con il proprio latte, che viene raccolto e distribuito agli ospedali locali. Una mamma entra in reparto con la sua bambina, mostrando sicurezza e familiarità con il procedimento di donazione, ormai consolidato nella struttura.

In città esiste una rete di donne arruolate per salvare la vita ai più fragili delle terapie intensive. Tra loro anche una "super super donatrice". La struttura, che si trova al Buccheri La Ferla, festeggia i vent'anni di attività. Litri e neonati sostenuti: tutti i numeri e il lavoro quotidiano di medici e infermieri Mamma Costanza arriva con la sua bimba in braccio, il passo deciso di chi sa bene cosa sta facendo e un’abitudine che, in ospedale, ormai riconoscono subito. Ogni due o tre mesi, si presenta al Buccheri La Ferla con il suo carico di dieci litri di latte materno congelato, raccolto a casa, conservato con attenzione, trasportato fin dentro il reparto come si fa con le cose importanti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Un esercito di mamme per i neonati prematuri: cos'è la Banca del latte umano e come donare a Palermo

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