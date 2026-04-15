Latte umano | nuove regole e ricerca per salvare i neonati fragili

A Torino, il 16 e il 17 aprile, esperti del settore si riuniranno per analizzare le modalità di distribuzione del latte umano donato. L’obiettivo è affrontare le differenze attuali che riguardano i neonati più vulnerabili e migliorare le procedure delle Banche del Latte Umano Donato. La discussione si concentrerà sulle regole e sulle recenti ricerche in campo, senza prevedere decisioni immediate o cambiamenti ufficiali.

A Torino, il 16 e il 17 aprile, gli esperti del settore si riuniranno per discutere l’evoluzione delle Banche del Latte Umano Donato, con l’obiettivo di superare le attuali disparità distributive che colpiscono i neonati più fragili. Il congresso, organizzato dall’Associazione Nazionale Banche del Latte Umano Donato insieme alla Neonatologia dell’Università, mette al centro del dibattito la necessità di una rete nazionale omogenea, simile a quella già consolidata per la donazione di sangue. Attualmente, l’accesso a questo nutrimento vitale è condizionato da una distribuzione non uniforme tra le regioni, con criticità che si manifestano soprattutto nel Mezziorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latte umano: nuove regole e ricerca per salvare i neonati fragili Notizie correlate Un esercito di mamme per i neonati prematuri: cos'è la Banca del latte umano e come donare a PalermoIn città esiste una rete di donne arruolate per salvare la vita ai più fragili delle terapie intensive. Leggi anche: Ritirato di latte in polvere per neonati: 5 bambini ricoverati e 40 denunce in Francia Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il latte materno non è più alimento ma un tessuto come il sangue: più sicurezza, ma crescono i costi; Allattamento al seno, proposta di legge: multe per chi non allestisce spazi, banche del latte in ogni ospedale e 30 giorni di congedo per i papà in difficoltà. 'Latte umano donato, in Italia disponibile solo per un terzo dei neonati fragili'Per i neonati più fragili ricoverati in terapia intensiva, il latte umano donato rappresenta molto più di un alimento: è un vero salvavita. (ANSA) ... ansa.it