Latina torna il Villaggio Coldiretti | il centro diventa vetrina del Made in Italy

Dal 22 al 24 maggio a Latina si terrà di nuovo il Villaggio Coldiretti, un evento che trasforma il centro cittadino in una vetrina del Made in Italy. L’iniziativa, giunta alla sua edizione annuale, prevede esposizioni di prodotti alimentari e artigianali, incontri con produttori locali e attività per le famiglie. La manifestazione si svolge nel cuore della città e coinvolge aziende agricole e artigiane provenienti dalla regione, con l’obiettivo di promuovere le produzioni locali e valorizzare il territorio.

Latina, 18 maggio 2026 – Dal 22 al 24 maggio torna il Villaggio Coldiretti Latina, il grande evento dedicato all’ agricoltura, al cibo di qualità e alla sostenibilità ambientale che animerà l’area compresa tra Piazza del Popolo, via Diaz, corso della Repubblica, le vie limitrofe e largo Palos della Frontera. L’iniziativa, co-organizzata da Coldiretti Latina e dal Comune di Latina, punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e a rafforzare il legame tra produttori agricoli, cittadini e comunità locale. “Dopo il successo dello scorso anno – afferma il sindaco Matilde Celentano – abbiamo voluto riproporre un’iniziativa che ha saputo avvicinare tantissimi cittadini al valore del cibo sano e di qualità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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