icons of italy new york diventa vetrina del made in italy

L’iniziativa è stata annunciata a New York nel corso di un incontro con alcuni media statunitensi. «Icons of Italy celebra il dialogo culturale tra Italia e Stati Uniti che ha arricchito entrambi i Paesi per generazioni», ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma. «I consumatori americani hanno da sempre saputo apprezzare e valorizzare l’artigianalità, la creatività e lo spirito imprenditoriale che definiscono il Made in Italy. Con questa iniziativa vogliamo dar rilievo alla ricchezza culturale e alla diversità delle nostre industrie creative offrendo ai visitatori un viaggio autentico nella cultura, nelle tradizioni e nei territori che danno forma all’eccellenza italiana». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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