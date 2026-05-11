Villaggio Coldiretti e Casartigiani del Made in Italy un successo a Napoli | turisti e cittadini in festa

Nella giornata di domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026, Piazza Dante a Napoli ha ospitato il Villaggio del Made in Italy, organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli. L’evento ha visto una partecipazione significativa di pubblico, con turisti e cittadini che hanno preso parte alle iniziative all’interno del villaggio. La manifestazione ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori, creando un momento di incontro e valorizzazione delle produzioni italiane nel centro della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui