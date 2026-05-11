Villaggio Coldiretti e Casartigiani del Made in Italy un successo a Napoli | turisti e cittadini in festa
Nella giornata di domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026, Piazza Dante a Napoli ha ospitato il Villaggio del Made in Italy, organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli. L’evento ha visto una partecipazione significativa di pubblico, con turisti e cittadini che hanno preso parte alle iniziative all’interno del villaggio. La manifestazione ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori, creando un momento di incontro e valorizzazione delle produzioni italiane nel centro della città.
Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione di pubblico al Villaggio del Made in Italy organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli in Piazza Dante, cuore pulsante della città, domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026. Turisti e cittadini hanno risposto presente, affollando gli stand di Campagna Amica Campania e Casartigiani Napoli per scoprire e assaggiare le eccellenze del territorio. “ È stata un’edizione speciale, con un pubblico entusiasta e famiglie al completo”, dichiarano gli organizzatori. “ I bambini si sono divertiti un mondo con lo spettacolo dei burattini, mentre gli adulti hanno apprezzato il meglio dell’agroalimentare e dell’artigianato campano”.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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