Latina ha un nuovo parco giochi intitolato a San Carlo Acutis l’inaugurazione

A Latina è stato inaugurato oggi un nuovo parco giochi dedicato a San Carlo Acutis. L’evento si è svolto nella sede dell’ex scuola elementare di Borgo San Michele, con la partecipazione della sindaca e di diverse autorità, tra cui il vescovo Mariano. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito all’apertura ufficiale dello spazio destinato ai bambini. La struttura porta il nome del santo e si trova nel quartiere di Borgo San Michele.

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