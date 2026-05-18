Latina ha un nuovo parco giochi intitolato a San Carlo Acutis l’inaugurazione
A Latina è stato inaugurato oggi un nuovo parco giochi dedicato a San Carlo Acutis. L’evento si è svolto nella sede dell’ex scuola elementare di Borgo San Michele, con la partecipazione della sindaca e di diverse autorità, tra cui il vescovo Mariano. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito all’apertura ufficiale dello spazio destinato ai bambini. La struttura porta il nome del santo e si trova nel quartiere di Borgo San Michele.
Latina ha un nuovo parco giochi intitolato alla memoria di San Carlo Acutis. L’inaugurazione c’è stata oggi, lunedì 18 maggio, nella sede dell’ex scuola elementare di Borgo San Michele, alla presenza della sindaca Matilde Celentano oltre che delle tante autorità tra cui il vescovo Mariano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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