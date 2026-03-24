Giovedì l' inaugurazione del nuovo parco giochi di Titignano

Giovedì si è tenuta l'inaugurazione di un nuovo parco giochi a Titignano, realizzato in memoria di don Romeo Vio. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia ufficiale. La struttura, situata nell’area di Titignano, è stata aperta al pubblico e sarà accessibile ai bambini della zona.

Cascina, 24 marzo 2026 – Un nuovo parco giochi a disposizione di tutti i bambini di Titignano, in ricordo di don Romeo Vio. È stata completamente rinnovata l’area del Parco Robinson, con nuovi giochi inclusivi e superficie antitrauma in gomma colata. L’appuntamento è per giovedì 26 marzo alle 16.30 per il taglio del nastro a Titignano. “Vogliamo invitare le famiglie cascinesi a partecipare a questo momento importante per la frazione – spiega il sindaco Michelangelo Betti –. Andiamo a inaugurare delle nuove strutture per bimbi e famiglie, un altro spazio di aggregazione e di gioco che viene realizzato nel corso di questo lungo mandato amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovedì l'inaugurazione del nuovo parco giochi di Titignano Articoli correlati Sassoferrato, la Uil Marche dona i giochi per il parco Albornoz: inaugurazione con il segretario nazionale RonzoniSASSOFERRATO – L’alluvione del 2022 aveva portato ingenti danni anche a Sassoferrato. Bogliasco a festa: Carnevale di solidarietà per un nuovo parco giochi per i bambini.Bogliasco nel cuore del Carnevale: una festa per i bambini e una comunità in crescita Bogliasco si prepara a vivere un Carnevale all’insegna della... Altri aggiornamenti su Giovedì l'inaugurazione del nuovo parco... Temi più discussi: La casa del boss diventata rifugio per le vittime di violenza: giovedì l'inaugurazione; Domani l’inaugurazione del nuovo murales di Jorit allo Stadio Diego Armando Maradona; Biennale di Venezia, FdI scarica Buttafuoco: Giuli diserterà l’inaugurazione; Salone del Libro di Torino 2026: il programma completo e tutte le novità. Fissata la data d'inaugurazione del nuovo oratorio di Lecco. Arriverà anche l'arcivescovoCome si presenta la nuova struttura del centro città. Verrà consegnato ai cittadini un luogo capace di promuovere ciò che il territorio sa esprimere: persone e storie, esperienze, sogni e desideri ... leccotoday.it Lecco. Nuovo Oratorio San Luigi, l’inaugurazione il prossimo 21 maggioLECCO – Giovedì 21 maggio, alle ore 18, mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, inaugurerà con la sua benedizione il nuovo oratorio San Luigi. Sarà restituito alla comunità un luogo che ha visto c ... lecconotizie.com Giovedì a palazzo Braschi si parla dello scultore intagliatore Francesco Antonio Franzoni - facebook.com facebook Gattuso guida l’allenamento dell’Italia in vista di giovedì sera, per la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord #CorrieredelloSport #Italia #Gattuso x.com