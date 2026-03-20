Atalanta contro Juve e Roma si gioca di sabato sera | tutto il calendario di aprile

Nel mese di aprile, l'Atalanta affronterà due partite importanti contro Juventus e Roma, entrambe in programma di sera. Le sfide si terranno di sabato e rappresentano momenti cruciali del campionato. Inoltre, la squadra si appresta a disputare la semifinale di Coppa Italia, con gli incontri programmati in orari notturni.

Un mese chiave, con due scontri diretti in campionato e la semifinale di Coppa Italia. Da giocare in notturna. L’Atalanta ha scoperto il suo calendario del mese di aprile, decretato dalla Lega Serie A e comunicato nella giornata di venerdì 20 marzo. I nerazzurri iniziano – come già noto – con la trasferta di Pasquetta a Lecce, confermata il 6 aprile dopo l’eliminazione per mano del Bayern Monaco agli ottavi di Champions League (sarebbe stata anticipata al 4 in caso di passaggio del turno). Poi una doppia sfida serale alle 20.45 di sabato, prima in casa contro la Juventus, poi in trasferta sul campo della Roma, scontri diretti chiave nella 32ª e 33ª giornata di campionato, anticipando mercoledì 22 aprile la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio a Bergamo, ripartendo dal 2-2 dell’andata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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