L' asteroide grande come un autobus che passerà a 91mila km dalla Terra

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi, lunedì 18 maggio, un asteroide di dimensioni simili a un autobus transiterà a circa 91.000 chilometri dalla Terra, passando vicino alla nostra orbita. Si tratterà di un evento visibile nel cielo, che potrà essere osservato senza rischi. La vicinanza dell'asteroide ha attirato l'attenzione di appassionati e astronomi, pronti a seguire il passaggio di questo corpo celeste. Nessuna minaccia è prevista per il nostro pianeta durante il suo passaggio.

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Occhi al cielo. Nella serata di oggi, lunedì 18 maggio, un asteroide di grandi dimensioni passerà vicino all'orbita terrestre, offrendo uno spettacolo spaziale unico e, ovviamente, in totale sicurezza. L'asteroide 2026JH2Come spiegato in una nota dall'Esa, l'Agenzia spaziale europea, il corpo. 🔗 Leggi su Today.it

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