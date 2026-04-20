Alle 02 | 27 di stanotte l'asteroide 2026 HJ1 grande come un autobus si avvicinerà alla Terra | i dati NASA ed ESA

Alle 02:27 di questa notte, un asteroide chiamato 2026 HJ1, di dimensioni simili a un autobus, passerà molto vicino alla Terra. Secondo i rilievi delle agenzie spaziali NASA ed ESA, questa è la prima volta che il corpo celeste si trova così vicino al nostro pianeta. L'evento è stato monitorato con attenzione dai centri di osservazione e divulgato attraverso i dati ufficiali delle agenzie spaziali.