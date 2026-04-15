Sarno buco di 5 milioni | l’errore legale che affonda il bilancio

A Sarno, un errore legale risalente al 1998 ha causato un buco di circa 5 milioni nel bilancio comunale. L’errore riguarda una procedura giudiziaria e mette a rischio la stabilità finanziaria dell’ente. La scoperta è stata comunicata ufficialmente dagli amministratori, che stanno valutando le conseguenze di questa anomalia contabile. La situazione ha acceso l’attenzione sulle modalità di gestione delle questioni legali passate.

Un errore procedurale legato alla gestione di una sentenza del 1998 mette in serio pericolo la stabilità finanziaria di Sarno. L’amministrazione comunale si trova infatti a dover affrontare il pagamento di circa 5 milioni di euro a seguito della mancata impugnazione di un risarcimento per le vittime di una frana, una decisione che solleva interrogativi profondi sulla capacità gestionale dell’ente e sulla tenuta dei suoi uffici legali. L’impatto economico di un contenzioso non gestito. La mancata azione legale contro la sentenza relativa ai danni della frana del 1998 ha trasformato un vecchio contenzioso in un debito certo e immediato per la collettività sarnese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarno, buco di 5 milioni: l’errore legale che affonda il bilancio Notizie correlate Renault: +3% di ricavi, ma Nissan affonda il bilancio (-10,9Mrd €)Renault: Crescita dei Ricavi Controbilanciata da Pesanti Svalutazioni su Nissan Il Gruppo Renault ha concluso il 2025 con un fatturato in crescita... Sanità in Basilicata: tasse più alte per coprire il buco di bilancioLa decisione della Giunta regionale di Basilicata di far gravare sui contribuenti un aumento dell’addizionale IRPEF per sanare il bilancio del...