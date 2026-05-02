Ascoli-Teramo | sfida decisiva per i playoff al Del Duca

Domani si gioca ad Ascoli la partita tra la squadra di casa e il Teramo, un match che può determinare la qualificazione ai playoff. La sfida si svolge al Del Duca e rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni. La formazione di partenza è ancora da definire, in particolare chi prenderà il posto di Sardo nel modulo di mister Seccardini. Il risultato potrebbe influire sul morale in vista della semifinale prevista al campo di gioco avversario.

? Cosa scoprirai Chi sostituirà Sardo nel modulo di mister Seccardini?. Come influirà il risultato sul morale per la semifinale al Bonolis?. Quali giocatori tornano in campo per rinforzare la difesa dell'Ascoli?. Perché il Teramo deve puntare assolutamente alla vittoria domani?.? In Breve Teramo punta al secondo posto sperando in un passo falso dell'Ancona.. Ascoli schiererà il 3-5-2 con il rientro dei difensori Nonni e Feltrin.. L'arbitro designato per il match al Del Duca è Martina Molinaro.. La semifinale diretta tra le due squadre si giocherà il 10 maggio al Bonolis.. Domani alle ore 15, lo stadio Del Duca ospiterà l’ultima sfida della regular season di Serie D tra l’Atletico Ascoli e il Teramo, un incontro che assume i connotati di una vera semifinale anticipata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli-Teramo: sfida decisiva per i playoff al Del Duca Notizie correlate Atletico Ascoli, sfida decisiva al Del Duca per blindare i playoffL’Atletico Ascoli si prepara a difendere il proprio campo nel Del Duca domani, domenica 19 aprile, per un confronto diretto contro il Fossombrone che... Forlì-Ascoli, sfida decisiva al Morgagni: il biancorosso puntaIl Forlì si prepara ad affrontare un test decisivo per il proprio destino sportivo sabato prossimo alle 17:30, quando ospiterà al Morgagni l’Ascoli,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Teramo verso i playoff: ad Ascoli l’ultima sfida della stagione; Esame al Bonolis. Recanatese, il Teramo alla ricerca dei 3 punti; Vigor Senigallia sfida decisiva al Bianchelli | obiettivo playoff. Atletico Ascoli-Teramo, Seccardini: Partita stimolante, poi penseremo ai PlayOffL'allenatore: È un traguardo importante, soprattutto al terzo anno di Serie D e per una realtà come la nostra ... picenooggi.it Atletico Ascoli, domani la sfida contro il TeramoUn calendario da brividi per l’Atletico Ascoli a cavallo delle festività natalizie. Domani è in programma la trasferta allo stadio ‘Bonolis’ di Teramo contro la seconda forza del campionato nella gara ... ilrestodelcarlino.it Le parole di mister Pomante alla vigilia di Atletico Ascoli - Teramo - facebook.com facebook