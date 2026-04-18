L'Atletico Ascoli si appresta a giocare domani, domenica 19 aprile, una partita importante contro il Fossombrone al Del Duca. La sfida è determinante per mantenere la zona playoff e garantirsi un posto nella fase successiva del campionato. I giocatori sono pronti a scendere in campo per affrontare l'incontro, che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale.

L’Atletico Ascoli si prepara a difendere il proprio campo nel Del Duca domani, domenica 19 aprile, per un confronto diretto contro il Fossombrone che vale la conferma dei playoff. La sfida di Serie D inizierà alle ore 15:00, con i bianconeri pronti a rimediare al pareggio subito contro la Vigor Senigallia e a sfruttare il fattore casa contro una squadra metaurense che non è mai riuscita a strappare una vittoria sul terreno asciliano, fermandosi in due occasioni ai pareggi. Obiettivi sportivi e statistiche insolite per il match di domani. Per la formazione guidata da Seccardini, l’obiettivo della giornata è estremamente chiaro: ottenere tre punti fondamentali per blindare definitivamente la posizione in classifica e dare continuità al percorso stagionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletico Ascoli, sfida decisiva al Del Duca per blindare i playoff

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