Lasciano il ristorante senza pagare l' amarezza dei proprietari

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia ha lasciato il tavolo esterno di un ristorante giapponese senza saldare il conto, nonostante avesse consumato regolarmente le pietanze. L’episodio è avvenuto in un locale situato in via Luca Giordano al Vomero. I proprietari dell’attività si sono accorti dell’assenza di pagamento e hanno riferito l’accaduto alle forze dell’ordine. Nessuna richiesta di risarcimento è stata ancora avanzata, mentre gli investigatori stanno cercando di identificare i soggetti coinvolti.

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Una coppia avrebbe lasciato il tavolo esterno del ristorante giapponese Hachi, situato in via Luca Giordano al Vomero, senza pagare, dopo aver consumato regolarmente le pietanze.  L'amarezza dei ristoratori del locale asiatico in un post pubblicato sui social: “Dietro un conto non pagato non ci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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