Lasciano il ristorante senza pagare l' amarezza dei proprietari

Una coppia ha lasciato il tavolo esterno di un ristorante giapponese senza saldare il conto, nonostante avesse consumato regolarmente le pietanze. L’episodio è avvenuto in un locale situato in via Luca Giordano al Vomero. I proprietari dell’attività si sono accorti dell’assenza di pagamento e hanno riferito l’accaduto alle forze dell’ordine. Nessuna richiesta di risarcimento è stata ancora avanzata, mentre gli investigatori stanno cercando di identificare i soggetti coinvolti.

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