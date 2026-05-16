Mangiare al ristorante e andar via senza pagare il conto non è sempre un reato

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcuni casi, lasciare un ristorante senza saldare il conto non costituisce automaticamente un reato. La situazione si verifica quando una persona si siede, ordina cibo e bevande e poi, fingendo di aver ricevuto una chiamata, si allontana senza pagare. La questione legale può dipendere da vari fattori, come l’intenzione di non pagare e le circostanze specifiche dell’episodio. La legge italiana prevede diverse interpretazioni in merito a questo comportamento, che non sempre viene considerato un reato.

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Accomodarsi al tavolo, ordinare antipasti, primi, secondi e bibite e poi, magari con la scusa di una telefonata, uscire di soppiatto dal ristorante e andar via senza pagare il conto. Non di rado le cronache locali e nazionali sono piene di episodi simili, spesso con i proprietari del locale che. 🔗 Leggi su Today.it

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