San Giusto - Las Vegas ultima scoppiettante

La ventinovesima giornata del campionato di Terza Categoria si è conclusa ufficialmente lo scorso lunedì, con i tradizionali posticipi che hanno concluso le gare di questa fase del torneo. La partita tra le squadre di San Giusto e Las Vegas ha attirato l’attenzione degli spettatori, chiudendo così un turno di campionato ricco di incontri e risultati. La giornata si è svolta regolarmente, senza rinvii o sospensioni.

Si è ufficialmente conclusa lo scorso lunedì, con gli ormai tradizionali posticipi, la ventinovesima giornata del campionato di Terza Categoria. Due partite che non "spostavano equilibri", perlomeno per quel che riguarda la parte alta della graduatoria, ma che hanno contribuito a determinare il quadro generale. Al Becheroni, è stato il Firenze Nord a festeggiare, regolando il Montepiano (2-0) e consolidando la decima posizione con 41 punti. Nell’altro posticipo, ha invece sorriso il Prato Sport: Aniaj, Gjomemo e Nistri hanno griffato il 3-1 che ha permesso al gruppo di fare risultato pieno contro La Briglia fanalino di coda (nonostante l’acuto di Trencio).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giusto - Las Vegas, ultima scoppiettante Notizie correlate Perugia come Las Vegas? Anche noL'intervento di Paolo Belardi, professore ordinario di "Composizione architettonica e urbana" nell'Università degli Studi di Perugia, che illustra un... Coverings, ceramica protagonista a Las VegasFuori, lungo i sette chilometri della Strip, sfavillano giorno e notte le luci e i colori della cattedrale del divertimento. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Posticipo, il San Giusto risponde presente; Terza Categoria, ancora apertissima la lotta playoff; Terza, rush finale: i verdetti si avvicinano; Posticipo il San Giusto risponde presente. San Giusto - Las Vegas, ultima scoppiettanteSi è ufficialmente conclusa lo scorso lunedì, con gli ormai tradizionali posticipi, la ventinovesima giornata del campionato di ... lanazione.it Posticipo, il San Giusto risponde presenteIl San Giusto ha risposto al Las Vegas, espugnando il campo di Vaiano nell’ormai tradizionale posticipo del lunedì ... lanazione.it Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 18.00, nella Cattedrale di San Giusto, il Vescovo mons. Enrico Trevisi presiederà la Celebrazione eucaristica in suffragio del Vescovo Eugenio Ravignani, nell’anniversario della sua scomparsa. - facebook.com facebook