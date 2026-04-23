Milo Manara a Collegno | le opere del maestro del fumetto in mostra al Parco Dalla Chiesa

L’opera di uno dei maestri assoluti del fumetto mondiale approda a Collegno. È stata inaugurata oggi, presso la Sala delle Arti del Parco Generale Dalla Chiesa, la mostra "Manara e l’arte del racconto: letteratura, cinema e storia". L'esposizione, che resterà aperta fino al 28 giugno 2026.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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