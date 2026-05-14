7 ottobre | indagine rivela la strategia della violenza sessuale
Il 7 ottobre è stato diffuso un rapporto che analizza le modalità di violenza sessuale, concentrandosi su tredici tipologie di abuso. Sono state poste domande sulle modalità di classificazione di queste tipologie e sul motivo per cui alcuni video delle violenze sono stati condivisi come trofei digitali. Il rapporto fornisce dettagli sulle strategie adottate e sui comportamenti digitali legati a questi episodi.
? Domande chiave Come sono state codificate le tredici diverse tipologie di abuso?. Perché i video delle violenze sono stati usati come trofei digitali?. Quali prove confermano la pianificazione politica dietro gli stupri di gruppo?. Come hanno agito i terroristi per distruggere i legami familiari durante l'attacco?.? In Breve Analisi basata su 10.000 foto, 1.800 ore di video e 430 interviste raccolte.. Identificate 13 diverse tipologie di abusi sessuali e torture fisiche documentate.. Uso dei social media per diffondere video di violenze come trofei di guerra.. Violenze documentate contro donne, uomini, bambini e anche profanazione di cadaveri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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