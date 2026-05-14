7 ottobre | indagine rivela la strategia della violenza sessuale

Il 7 ottobre è stato diffuso un rapporto che analizza le modalità di violenza sessuale, concentrandosi su tredici tipologie di abuso. Sono state poste domande sulle modalità di classificazione di queste tipologie e sul motivo per cui alcuni video delle violenze sono stati condivisi come trofei digitali. Il rapporto fornisce dettagli sulle strategie adottate e sui comportamenti digitali legati a questi episodi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui