Un uomo peruviano, già espulso nel 2023 e con un divieto di reingresso di cinque anni, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di arnesi da scasso e accusato di aver commesso furti e violenza sessuale. La polizia ha eseguito un controllo che ha portato all’arresto, confermando che l’individuo si trovava nel paese senza autorizzazione. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli mirati sul territorio.

Gli operatori di Polizia hanno potuto procedere all’arresto del soggetto in forza delle disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Immigrazione – d.lgs. 286 del 1998 – che prevede l’arresto obbligatorio nel caso in cui una persona, già destinataria di un provvedimento di espulsione, violi il divieto di reingresso nel termine prestabilito dalla legge e venga nuovamente trovato all’interno del territorio nazionale senza regolare permesso di soggiorno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Ruba a Iperlando e minaccia il direttore: “Ho l’Aids, ti buco”. Arrestato brasiliano . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Furti e violenza sessuale: arrestato peruviano già espulso

Asti, violenza sessuale e reati gravi: espulso 40enne irregolareÈ stato eseguito il rimpatrio coattivo di un cittadino marocchino quarantenne, già noto alle forze dell’ordine per gravi precedenti penali, tra cui...

Rapina, violenza sessuale e spaccio nei dintorni di Ravenna, 40enne tunisino espulso per pericolosità socialeUn cittadino di 40 anni è destinatario il rimpatrio coatto dopo una lunga serie di reati gravi commessi nel Ravennate.

Temi più discussi: Palermo, 18enne americana denuncia violenza sessuale: indagini in corso; Roma e provincia blindate: furti di gasolio, spaccio, rapine e violenze. Forze dell'Ordine in azione su più fronti; MESSINA. SOSPETTATA DI FURTO: LA POLIZIA DI STATO LA RINTRACCIA A BORDO TRENO E RECUPERA LA REFURTIVA; Stazione Termini, si offre di aiutarla a fare il biglietto ma molesta una 17enne (e lei lo fa arrestare).

Como, arrestato un egiziano per danneggiamenti e aggressioni a pubblico ufficialeDalle indagini è emerso che era noto per reati tra cui furto e violenza sessuale. Aveva divieto di dimora a Milano con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidioDurante le indagini la ragazza è finita anche più volte in ospedale per aver tentato il suicidio. Dopo aver interrotto per qualche mese gli studi ora è in cura con psichiatri e terapeuti e ha ripreso ... ilfattoquotidiano.it

Allarme alla Parigi-Roubaix: furti di pavé creano buchi potenzialmente pericolosi. Gli organizzatori (e i tifosi) mobilitati per proteggere la corsa e i corridori #ParisRoubaix #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1775761934 - facebook.com facebook

Caro gasolio, si moltiplicano i furti di carburante: a Treviso i «vampiri» rubano 800 litri da un escavatore in un cantiere x.com