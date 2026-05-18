Largo raggio della guardia costiera | pesca e mancata tracciabilità sanzioni e sequestri

Da lecceprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana appena trascorsa, le autorità competenti hanno intensificato i controlli lungo il territorio marittimo di riferimento della provincia di Lecce. La guardia costiera ha operato a largo raggio, verificando le attività di pesca e la tracciabilità dei prodotti, e ha effettuato numerosi sequestri e sanzioni. Le operazioni hanno coinvolto otto uffici marittimi dislocati sul territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire eventuali irregolarità nelle attività di pesca.

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GALLIPOLI – Controlli a largo raggio anche da parte della guardia costiera su tutto il territorio compartimentale di riferimento della provincia di Lecce e che nel corso della settimana appena trascorsa, avvalendosi del personale dispiegato presso gli otto uffici marittimi coordinati dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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