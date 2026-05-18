Largo raggio della guardia costiera | pesca e mancata tracciabilità sanzioni e sequestri

Nella settimana appena trascorsa, le autorità competenti hanno intensificato i controlli lungo il territorio marittimo di riferimento della provincia di Lecce. La guardia costiera ha operato a largo raggio, verificando le attività di pesca e la tracciabilità dei prodotti, e ha effettuato numerosi sequestri e sanzioni. Le operazioni hanno coinvolto otto uffici marittimi dislocati sul territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire eventuali irregolarità nelle attività di pesca.

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