Giro di vite contro la pesca illegale boom di sequestri e sanzioni a Termoli e alle Tremiti | i numeri della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha intensificato le attività di controllo tra Termoli e le Tremiti, con 30 ispezioni e 111 controlli effettuati da gennaio a oggi. Sono stati sequestrati 550 chili di pescato illegale, sono stati confiscati due attrezzi da pesca non autorizzati e sono state comminate nove sanzioni amministrative. L'azione si concentra sul contrasto alla pesca non autorizzata nella zona.

Da gennaio a oggi sequestrata oltre mezza tonnellata di pesce pescato. Il comandante Panico: "Fenomeno che minaccia la biodiversità e la sicurezza alimentare" Continua senza sosta l'attività di contrasto alla pesca illegale. Come riporta l'Ansa, da gennaio a oggi il bilancio è impressionante: 30 ispezioni, 111 controlli complessivi, quattro sequestri per 550 chili di pescato, due attrezzi da pesca illegali confiscati e nove illeciti amministrativi più uno penale, per un totale di sanzioni che ammonta a 10.500 euro. Sono alcuni dei dati dell'attività condotta dalla Capitaneria di Porto di Termoli. Un'operazione su larga scala che conferma l'impegno delle autorità marittime nel proteggere l'ecosistema marino e garantire la lealtà della concorrenza nel settore ittico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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