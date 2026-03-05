HBO Max il trailer di Lanterns | quando esce la serie Dc

HBO Max ha pubblicato il trailer di Lanterns, una nuova serie di DC Studios creata in collaborazione con Warner Bros Television. La produzione si ispira ai fumetti di Green Lantern e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. La serie rappresenta un nuovo progetto dedicato a uno dei personaggi più noti dell’universo DC. La data di uscita non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Dai fumetti allo streaming. HBO Max annuncia Lanterns, la serie di DC Studios e Warner Bros Television basata sui fumetti di Green Lantern. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Lanterns è scritto da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, co-creatori della serie. Mundy ricopre anche il ruolo di showrunner. I primi due episodi sono diretti da James Hawes, mentre tra gli altri registi figurano Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov. Produttori esecutivi sono Mundy, Lindelof, James Gunn, Peter Safran, King, Ron Schmidt e Hawes. Il cast della serie comprende, tra gli altri, Aaron Pierre, Kyle Chandler, Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt e Ulrich Thomsen. 🔗 Leggi su Today.it

